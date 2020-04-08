طبيب يدعو الاحفاد للتواصل مع أجدادهم هاتفيا في أثناء العزل

2020/04/08 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد : العلاقة التي تربط الأجداد بالأحفاد هي علاقة محبة تفوق التوقع، إذ يشكل الجدّان صورة أساسية لمرحلة الطفولة ودعامة للأسرة.فهما ينقلان للأحفاد الأمان العاطفي، ويمنحانهم الشعور بالحماية وكأنهما سور يمكنهم الاتكاء عليه، برغم ما يعرف بصراع الأجيال واختلاف الأفكار والطباع.اليوم بسبب ” كورونا ” فرضت علينا بعض الإجراءات الوقائية والصحية ...

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