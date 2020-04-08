كم يعيش فيروس كورونا على الكمامات؟

2020/04/08 | 00:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : وجدت دراسة، أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يعيش على قناع الوجه لمدة تصل إلى أسبوع.وتضاف الدراسة، التي نشرت في مجلة “لانسيت” الطبية، إلى مجموعة من الأبحاث، التي أجريت بشأن مدة عيش فيروس كورونا المستجد، وكيف يمكن أن ينتشر بين الناس.وعلى وفق ما ...

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