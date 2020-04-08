التعليم تنفي إصدار بيان يتعلق بتمديد تعطيل الدوام في الجامعات والمعاهد

2020/04/08 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار بيان يتعلق بتمديد تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد.

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