2020/04/08 | 00:27 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: التعليم تنفي إصدار بيان يتعلق بتمديد تعطيل الدوام في الجام

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#عاجل: التعليم تنفي إصدار بيان يتعلق بتمديد تعطيل الدوام في الجامعات والمعاهد

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