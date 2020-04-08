2020/04/08 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى ضحايا الغزو الأمريكي بيروت – محسن حسين لا اعتقد ان عائلة عراقية سلمت من اذى الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .كل العوائل عانت من قتل واحد او اثنين او اكثر على يد الامريكيين واتباعهم وحلفائهم لكن هناك عوائل بكاملها كان مصيرها القتل دون ان يكون لها ذنب ومنها […]

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