2020/04/08 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضيه في السليمانية والأنواء تتوقع أجواءً متقلّبة بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاربعاء غائما مصحوبا بأمطار خفيفة ولا تغير بدرجات الحرارة .وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس الاربعاء في المناطق كافة غائم مصحوب بفرص امطار خفيفة […]

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