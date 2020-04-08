2020/04/08 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض حجر صحي على 11 حياً في أربيل إرتفاع مستوى العدوى إلى 91 إصابة بضمنها 44 في النجف بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة امس 91 إصابة جديدة بفايروس كورونا في احصائية هي الاعلى منذ بدء حظر التجوال في العراق.وذكرت الوزارة في بيان انه (لغاية الآن تم فحص 26331 […]

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