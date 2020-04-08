2020/04/08 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصحية والمحلية في إقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء تعافي 11 مرضى من فيروس كورونا في السليمانية وأربيل.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامی لشفق نيوز، إن 7 أشخاص تماثلوا للشفاء التام في السليمانية بفضل بلازما الدم المأخوذ من مرضى سابقين كانوا قد تعافوا من الفيروس.

وأضاف أن طريقة العلاج ببلازما الدم أثبتت نجاعتها.

من جانبها، أعلنت قائممقامية قضاء جمجمال في محافظة السليمانية عن تماثل مصابين اثنين بفيروس كورونا للشفاء، مبينة ان الاطباء قرروا ان يعود هذان الشخصان لاسرهم.

وجاء في بيان للقائممقامية ورد لشفق نيوز، ان هذين المصابين مكثا 17 يوما في مستشفى اسوده تحت الرقابة الصحية وتلقيا العلاج اللازم، مبينا انهما وبعد ان اجرت لهما الفحوصات ظهر بانهما اجتازا الفيروس.

واعرب البيان عن تمنيات باس قائممقام جمجال الصحة لهذين الشخصين والشفاء التام لباقي المرضى، وفي الوقت نفسه ثمن عاليا دور فريق المستشفى والصحة الذين بذلوا اقصى ما وسعهم للسيطرة على المرض.

في الأثناء، أعلنت دائرة صحة اربيل ، في بيان، تماثل مصابين اثنين بفيروس كورونا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين في أربيل إلى 22.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (11 حالة تعافٍ من كورونا في أربيل والسليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (11 حالة تعافٍ من كورونا في أربيل والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).