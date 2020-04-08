هكذا سيطرت نيوزيلندا على انتشار فيروس “كورونا”

2020/04/08 | 00:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرة أيام من الإجراءات المشددة كانت كفيلة بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا في نيوزيلندا، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.ووصل عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 65، بينما رصدت 54 إصابة جديدة، ما يعني أن المتعافين…

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