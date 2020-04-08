موفق_السقار - موفق السقار - الصورة والخيال عالم الصورة “الصورة الكبيرة لا شكل لها”

2020/04/08 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #موفق_السقار كريستوف فولف ترجمة د.موفق السقارعالم الصورة “الصورة الكبيرة لا شكل لها”في الوعي اليومي، نفترض أن نظرتنا للعالم طبيعية وليس هناك بديل لها.إن طريقتنا في رؤية العالم تبدو موثوقة ومتينة، تمنحنا الأمن والقدرة على التصرف.من الصعب علينا فهم أن ترتيب أحاسيسنا لم تكن دائما هكذا، كما نعرفها اليوم، بل هي نتيجة لعمليات تبادلية تاريخية وثقافية.سوف نوضح هذا كالتالي، في عصر النهضة ومع تطبيق ال......

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