2020/04/08 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب يعتبر هوشي منه احد اكبر القادة الماركسيين اللينينيين والذي نجح بشكل رائع في دمج النظرية بواقع فيتنام.هو شي منه يعتبر قدوة في التواضع ونكران الذات.لعل ما يعيشه بلده اليوم فيتنام الموحد وشعب فيتنام البطل تحت جائحة كورونا التي تقتل وتبطش في العالم تعود نتائجه لتضحيات هذا الرجل وقيادته المتنورة لحزب شيوعي شكل هيأة أركان شعب حامل للسلاح ضد اعتى جيشين في العالم الجيش الفرنسي المهزوم في دين ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#التيتي_الحبيب - التيتي الحبيب - نموذج الإنسان المتسامي عقيدة وأخلاقا انه هوشي منه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#التيتي_الحبيب - التيتي الحبيب - نموذج الإنسان المتسامي عقيدة وأخلاقا انه هوشي منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).