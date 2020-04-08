جلبير_الأشقر - جلبير الأشقر - بين قانون الغاب والشمولية

2020/04/08 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر قد لا نكون سوى في بداية الأزمة العالمية الهائلة التي أحدثها وباء كوفيد ـ 19، ولا نزال بعيدين عن ذروتها من حيث عدد الإصابات والوفيات.لكنّها قد سلّطت الأضواء بما يكفي ويفي على المطبّين الخطيرين اللذين يقف مستقبل البشرية أمامهما، كما تُسفر عنهما اليوم أمام أعيننا أعظم قوتين عالميتين، ألا وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.فنرى في الأولى ملامح قانون الغاب تنبعث من «الغرب المتوحّش» الذي عرفته ......

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