كورونا يحرم جمهور السينما من أفلام منتظرة

2020/04/08 | 00:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت شركة “باراماونت” الأمريكية، تأجيل طرح أحدث أفلام النجم العالمي، توم كروز، في دور العرض السينمائية بسبب فيروس “كورونا” المستجد.وأعلنت الشركة أنها ستؤجل عرض فيلم “Top Gun: Maverick” للجماهير إلى 23 كانون الأول، بعد أن كان مقررا طرحه في 24 حزيران، وهي الفترة التي تشهد منافسة الأفلام الحاصدة لشباك التذاكر خلال موسم الصيف، […]

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