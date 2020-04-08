الحجر على 7 مسافرينَ جُدد وصلوا من دمشق عبرَ مطار القامشلي

2020/04/08 | 00:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وصل إلى القامشلي، عدد من المسافرين القادمين من دمشق، عبر مطار المدينة، اليوم الثلاثاء، ليجري تحويلهم إلى الحجر الصحي من قبل هيئة الصحة التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، بعد إجراء الفحوصات…

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