2020/04/08 | 00:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يتبرع براتبه الشهري ويدعو المسؤولين والميسورين للتبرع ولدعم الجهد الوطني والصحي والاجتماعي/ موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 00:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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