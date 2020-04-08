2020/04/08 | 00:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قدم زعيم التيار الصدري في العراق، رجل الدين، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الناس في كل بقاع العالم، يوضح فيها كيفية “رفع بلاء” كورونا.وكتب في تغريدة له على تويتر: “اليوم انا ملزم أن أبلغكم بأمر لا بد من تطبيقه لرفع البلاء، وهو شامل للجميع في كل بقاع العالم ولكل مؤمن بوجود الله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يقدم حلا لرفع بلاء كورونا عن كل العالم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يقدم حلا لرفع بلاء كورونا عن كل العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).