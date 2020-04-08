المانيا: عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 107 آلاف حالة

2020/04/08 | 00:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا، أكثر من 4 آلاف إصابة و173 حالة وفاة جديدة نتيجة عدوى فيروس كورونا"COVID-19".

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