الحوار بين واشنطن وبغداد في حزيران لمراجعة مستقبل القوات الأميركية

2020/04/08 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭-‬‭ ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭.‬ تعقد‭ ‬واشنطن‭ ‬وبغداد‭ ‬منتصف‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬‮«‬حوارا‭ ‬استراتيجيا‮»‬‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يرفضه‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭.‬وكان‭ ‬السفير‭ ‬الامريكي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المستقيل‭ ‬وعرض‭ ‬عليه‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬ورحب‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬بالفكرة‭ .‬في‭ ‬ذات‭ […]

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