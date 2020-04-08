الكمامة أصلها وفصلها

2020/04/08 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الكمامة‭ ‬غدت‭ ‬رمزاً‭ ‬لمواجهة‭ ‬فيروس‭ ‬لم‭ ‬ينل‭ ‬فيروس‭ ‬قبله‭ ‬هذه‭ ‬الاهمية‭ ‬العالمية‭ ‬القصوى‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬معه‭ ‬أو‭ ‬الشهرة‭ .‬والكمامة‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬دلالتها‭ ‬الظاهرية‭ ‬العادية‭ ‬المطبوعة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الجمعية‭ ‬كونها‭ ‬تخص‭ ‬شريحة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وفي‭ ‬أماكن‭ ‬محددة‭ ‬وأوقات‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬اعمالهم‭ ‬أيضاً‭ .‬والكمامة‭ ‬بلونها‭ ‬الأسود‭ ‬كانت‭ ‬رمزاً‭ ‬لإخفاء‭ ‬وجوه‭ […]

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