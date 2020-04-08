مرشح رئاسي سابق يطالب السيسي بإطلاق سجناء الاخوان المسلمين

2020/04/08 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ وجه‭ ‬حمدين‭ ‬صباحي‭ ‬المرشح‭ ‬السابق‭ ‬للرئاسة‭ ‬يوجه‭ ‬رسالة‭ ‬للرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬يطالبه‭ ‬فيها‭ ‬بالافراج‭ ‬عن‭ ‬سجناء‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬عدا‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬فى‭ ‬قضايا‭ ‬العنف‭ ‬والارهاب‭ .‬ واكد‭ ‬صباحي‭ ‬فى‭ ‬رسالته‭ ‬ان‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬التى‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬مصر‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬والذي‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬واقتصاديات‭ ‬العالم‭ ‬يتطلب‭ ‬فتح‭ […]

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