بالصورة .. الناطق بـإسم كتائب حزب الله يضع

2020/04/08 | 01:12 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نشر اليوم الناطق العسكري باسم كتاائب حـزب الله ابو علي العسكري، منشور احتوى 3 كلمات، تفيد بنهاية الولايات المتحدة.

وفي تغريدة على حسابه، كتب العسكري الولايات المتحدة..



النهاية.

وكانت كتائب قد اتهمت ، الاثنين، رئيس الجمهورية بالتجاوز المقصود على الدستور، متوعدة بعدم السماح بِتمري...

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