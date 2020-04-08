بعد انباء تراجعهم ..

2020/04/08 | 01:12 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نفى اليوم رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم، قيام ائتلاف النصر وتحالف سائرون بالتراجع عن ترشيحه مقابل دعم رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي.

وقال الزرفي في حديث صحفي ان ما يشاع حول نية سائرون والنصر سحب اختيارهم لي والذهاب الى اختيار رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي في ه...

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