اعتقال شخص قتل والده بدم بارد في بغداد

2020/04/08 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال شخص قتل والده بدم بارد في العاصمة، مبينا ان اعتقال القاتل تم في وقت قياسي.وقال الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه انه “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد بضرورة تكثيف الجهود والقاء القبض […]

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