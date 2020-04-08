ترامب: هناك بصيص أمل في مكافحة كورونا رغم مرورنا بأسبوع موجع جدا

2020/04/08 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك بصيص أمل في مكافحة جائحة فيروس كورونا في الولايات ا...





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