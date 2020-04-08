بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد جلسة متقلبة

2020/04/08 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، متأثرة بتضخم في إمدادات الخام وطلب ضعيف على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا، بينما يتزايد أيضا حذر المستثمرين بشأن توقعات بأن أكبر المنتجين في العالم سيتفقون سريعا على تخفيضات في الإمدادات.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق، جلسة التداول، منخفضة 2.45 دولار، أو 9.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 23.63 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 1.18 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 31.87 دولار للبرميل.

وتسارعت وتيرة الهبوط قبل تقارير أسبوعية بشأن المخزونات البترولية الأميركية يتوقع محللون أن تظهر زيادة قدرها 9.3 مليون برميل في مخزون النفط الخام وقفزة في مخزونات المنتجات المكررة.

ويعتزم أكبر موردي الخام في العالم، ومن بينهم السعودية وروسيا، الاجتماع الخميس لمناقشة خفض الإنتاج، لكن مصادر أبلغت رويترز أن بضعة وزراء قالوا إن هذا لن يحدث إلا إذا انضمت الولايات المتحدة إلى التخفيضات.

وقال جين مكجيليان نائب رئيس بحوث السوق في تراديشن إنريجي في ستامفورد ”السوق تشير إلى أنها تريد مزيدا من التأكيد بشأن هل سيبرم الروس والسعوديون اتفاقا لتقييد المعروض“.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 470 ألف برميل يوميا في 2020، بينما من المنتظر أن ينخفض الطلب بحوالي 1.3 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن استهلاك البنزين في أميركا سيصل إلى بعض من أدنى المستويات في 20 عاما في الربع الثاني من 2020.

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