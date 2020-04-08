#عاجل: جامعة جونز هوبكنز: 29 الف إصابة بفيروس كورونا في امريكا لي
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#عاجل: جامعة جونز هوبكنز: 29 الف إصابة بفيروس كورونا في امريكا ليرتفع الإجمالي إلى 386800
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