2020/04/08 | 01:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجلت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، 5 اصابات بفايروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتورعبد الحسين الجابري ، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل 5 إصابات جديدة في المحافظة".





وبين ان "ثلاثة من المصابين هم ملامسين لاحد المرضى الراقدين وهم من منطقة الشريف في مدينة الناصرية، والحالة الرابعة هي لإمرة راقدة في ردهات العزل من منطقة الإسكان الصناعي في مدينة الناصرية عمرها 50 عاما، والحالة الخامسة هي لاحد منتسبي الاجهزة الامنية من سكنة قضاء الرفاعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).