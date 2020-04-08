كشف غموض حيّر العلماء حول كوكب أورانوس

2020/04/08 | 01:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما حير نمط الدوران الغامض لأورانوس وحلقاته غير المعتادة العلماء، ولكن دراسة جديدة تقول إن الخصائص الغريبة للكوكب يفسرها اصطدام هائل عندما كان النظام الشمسي ما يزال صغيرا.ويبرز العملاق الجليدي في النظام الشمسي لأنه الكوكب الوحيد، الذي لا يدور مع أقطابه عند 90 درجة بالنسبة لمحور ثابت، وبدلا من ذلك يتحرك وفقا لإيقاعه الخاص […]

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