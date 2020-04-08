البرزاني والزعيم

2020/04/08 | 01:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي بعد ثورة ١٤ تموز أصدر الزعيم عبد الكريم قاسم عفوا عن الملا مصطفى البارزاني وأتباعه الذين شاركوا في الأعمال المسلحة ضد النظام الملكي، وبالفعل عاد البرزاني إلى العراق في ٥ تشرين ١٩٥٨ بعد ان قضى في المنفى ١٣ عاما (الاتحادالسوفياتي)، وصل البارزاني إلى البصرة بالباخرة ومن هناك توجه برا إلى بغداد ...

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