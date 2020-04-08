الفتح: أي رئيس وزراء لن ينجح في المرحلة الحالية من دون قاعدة شيعية داخل مجلس النواب.

2020/04/08 | 01:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مساع حثيثة لابعاد الزرفي وترشيح الكاظمي رسميا لرئاسة الجكومة بغداد- وعد الشمري: ارسلت القوى الشيعيّة كتابا رسميا إلى رئاسة الجمهورية يتضمن ترشيح مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة، مشددة على أن مهمته مرتبطة بحسم مصير رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي، والذي كشفت تلك القوى عن مساع لحثّه على الاعتذار عن مهمته قبل انتهاء المهلة الدستورية.وقال القيادي ...

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