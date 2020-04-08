حكومة الاقليم تسكت الاصوات المعارضة لخشيتها الانتقادات الصريحة

2020/04/08 | 01:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الحجر الصحي على 13 حياً سكنياً في اربيل السليمانية – الصباح الجديد- عباس كاريزي في اجراء تعسفي خلف ردود فعل واسعة ندد نشطاء ومنظمات مجتمع مدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتقال الصحفي هيمن مامند من قبل الاجهزة الامنية بعد ان كانت المحكمة قد اطلقت سراحة بكفالة مالية امس الاول الاثنين..وكانت القوات الامنية التابعة ...

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