أميركا تطلب توفير 100 ألف كيس للجثث

2020/04/08 | 01:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد البنتاغون أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث “للاستخدام المدني” وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.وأكد المتحدث باسم البنتاغون، المقدم مايك أندروز، في بيان له أن الوكالة اللوجستية الدفاعية (DLA) تعمل على تلبية طلب الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) توفير 100 ألف كيس.وأضاف أن البنتاغون […]

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