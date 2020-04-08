البواخر العراقيَّة تنقل المواد الغذائيَّة من الدول المصدرة

2020/04/08 | 01:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بتول الحسني

أطلقت وزارة النقل خطة نشاط النقل المتكامل بوسائط متعددة عبر البر والبحر لتسهيل ايصال جميع حمولات المؤسسات الحكومية والمحلية القادمة الى

العراق.

وقالت مديرة إعلام الوزارة فطومة الموسوي لـ"الصباح": إنَّ البواخر التابعة للشركة العامة للنقل البحري حملت مادتي الرز والسكر من موانئ الدول المصدرة، لإيصالها الى موانئ العراق لتكمل عمليات التفريغ والتحميل وبعدها الى مخازن وصوامع وزارة التجارة عن طريق أسطول شركة النقل البري.

واضافت: ان النقل البري نقل بدوره اكثر من 30 الف طن من الاسمدة الزراعية خلال شهر آذار الماضي من معامل خور الزبير الى مخازن وزارة الزراعة لتسهم بانجاح موسم الاستزراع الصيفي وتشجيع المحصول المحلي بما يسهم بسد حاجة المواطنين وانعاش حركة السوق، وصولاً الى الاكتفاء الذاتي مع تحجيم عمليات الاستيراد.

واكدت الموسوي استمرار الوزارة بتقديم كل ما يسهم بدعم جهود الحكومة في محاربة جائحة كورونا وعبور هذة الأزمة.

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