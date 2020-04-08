تصنيع نماذج لأجهزة التنفس وروبوتات ناقلة للدواء والطعام

2020/04/08 | 01:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

تمكنت وزارة الصناعة والمعادن، من تصنيع نماذج لأجهزة التنفس الصناعي وروبوتات ناقلة للدواء والطعام، يمكن استخدامها للمصابين بفيروس" كورونا".

وقال وزير الصناعة، صالح عبدالله الجبوري في مؤتمر صحفي عقده عقب ترأسه اجتماعاً لخلية الأزمة العلمية إنه" تم تصنيع وإنتاج نماذج ريادية لأجهزة التنفس الصناعي وجهاز تنقية الهواء وروبوتات ناقلة للدواء والطعام وتوصيلات لأجهزة التنفس، بتقنية خاصة وبوابات التعقيم والتعفير، فضلاً عن الكمامات النانوية والقناع الواقي والبدلة الصحية، بجهود ذاتية لعدد من شركات الوزارة، وهيئة البحث والتطوير الصناعي وهيئة التصنيع الحربي وجامعة بغداد والجامعة التكنولوجية والقطاع الخاص، وبدعم من وزارة الصحة"، مؤكداً" إنهاء الملفات الخاصة بالبحوث العلمية لأجهزة أخرى وحسب احتياجات وزارة الصحة، لتحويلها إلى خلية الأزمة المركزية في الوزارة، لتحديد دور كل شركة من شركات الوزارة في إنتاج هذه المعدات والأجهزة".

وأضاف أن" تعاون وزارة الصناعة مع وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات، اثمر في توفير المستلزمات الوقائية، كالأدوية والكمامات ومواد التعفير وغيرها للوقاية من الفيروس"، مبيناً أن" ما تقوم به الوزارة في الظرف الراهن واجب وطني للمساهمة في تجاوز الأزمة".

ووجه الوزير، بتعشيق العمل بين خلية الأزمة العلمية وخلية الأزمة المركزية في الوزارة، لتحقيق التكامل وتسريع وتيرة العمل والخروج، بنتائج مرضية ومهمة لخدمة الواقع الصحي والإسهام الفاعل في تخطي الأزمة الراهنة".

وأوعز الجبوري" بإعداد تقرير عن الأعمال المنجزة، كلا حسب الجهة التي قامت بتنفيذها والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الفاحصة للحصول على شهادات فحص واعتماد الأجهزة المصنعة".

وكان بيان للوزارة، تلقته" الصباح" ذكر أن" وزير الصناعة والمعادن ترأس اجتماع خلية الأزمة العلمية، لمتابعة نتائج التصنيع للأجهزة والمستلزمات الطبية، ويعلن تصنيع نماذج ريادية لجهاز التنفس الصناعي وأجهزة ومستلزمات أخرى لعلاج مرضى فيروس" كورونا" والوقاية منه للوقوف ومتابعة النتائج النهائية لتصنيع أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية لدعم القطاع الصحي وجهود خلية الأزمة الحكومية في مكافحة وباء كورونا".

وتابع البيان أن" الاجتماع شهد استعراضا مفصلا لمراحل العمل في تصميم وتصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية المذكورة والامكانيات المتاحة للإنتاج الفعلي لتلبية متطلبات واحتياجات وزارة الصحة والحلول المقترحة، لتجاوز الصعوبات المحيطة بالعمل، وكذلك عرض الأفكار البحثية والعلمية، لإنتاج أجهزة أخرى تلبي حاجة وزارة الصحة وغيرها من الموضوعات المتعلقة للإسراع بعملية الإنتاج لخدمة البلد والمواطن".

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