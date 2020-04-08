مصر تحظرُ بعض الطقوسِ الرمضانية منعاً لتفشي “كورونا”

2020/04/08 | 01:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب شهر رمضان، أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، حظر أي تجمعات دينية عامة خلال الشهر، ضمن إجراءات تتخذها لمواجهة انتشار فيروس “كورونا.” وذكرت وزارة الأوقاف المصرية في بيان أن #مصر ستحظر أي تجمعات، وموائد…

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