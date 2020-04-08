إصابات في صفوف الجيش اللبناني بصدامات في سجن القبة

2020/04/08 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني عن إصابة ضابط و12 عسكريا بجروح في أعمال شغب اندلعت داخل سجن القبة بمدينة طرابلس.وجاء في بيان لقيادة الجيش، أنه “على إثر قيام أعمال شغب داخل سجن القبة – طرابلس، تعرضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة وقطع الزجاج والمفرقعات من قبل أهالي بعض الموقوفين وعدد من الأشخاص الذين حاولوا اقتحام السجن”، […]

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