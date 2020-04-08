إيفانكا تشارك العالم يومياتها في الحجر

2020/04/08 | 01:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تشارك إيفانكا ترامب، المستشارة في البيت الأبيض، وابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كالكثير من الأمهات فترة الحجر الصحي داخل منزلها مع أطفالها وزوجها.لتقوم بإطلاق “هاشتاغ” حمل عنوان “Together Apart” لتقوم من خلاله بتعزيز أواصر التعاون والتواصل مع الآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.داعية لتبني مجموعة من الألعاب والأفكار المتبادلة مع جميع […]

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