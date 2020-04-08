ترامب: نعمل على تطوير لقاحين وعشرة أدوية خاصة بكورونا

2020/04/08 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد، وتجريب عشرة عقاقير لعلاج مرض كوفيد-19. وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي من البيت الأبيض حول جائحة كورونا، مساء الثلاثاء، "نعمل على الجبهة العلمية وتحدثت مع مدراء أربع شركات تقوم بعمل جيد في مجال العثور على العلاج واللقاح الذي سيوفر لنا الحماية الكلية وهناك إمكانيات جيدة والمسألة ستأخذ وقتا ولكن سنأخذ نتائج مبكرة".

وكشف أن "هناك تجارب تجرى حاليا على عشرة عقاقير لعلاج مرض كوفيد19، وستكون 15 عقارا، كما نقوم بتجربة لقاحين حاليا".

ومع المطالبات بتوفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين في المجال الصحي، قال ترامب إن إدارته تعمل على توفير الإمدادات الطبية اللازمة "هناك عمليات نقل للإمدادات الحيوية وطائرات ضخمة هبطت في الولايات المتحدة اليوم لعمال الصحة الشجعان، و27 رحلة جوية متوقع وصولها في الأسابيع القامة..



لكن من الضروري أن تعطونا وقتا لإرسالها للجميع".

وكان ترامب قد اتهم، الثلاثاء، المفتشة العامة لوزارة الصحة بإعداد "ملف زائف" عن نقص موارد مكافحة فيروس كورونا بالمستشفيات الأميركية.

وأضاف أن سلاح الهندسة سيوفر 15 ألف سرير للمرضى، "بنوا ألفي سرير في أربعة أيام، ومستمرون في العمل في نيويورك ونيوجيرسي وشيكاغو وأماكن أخرى".

وقال إن شركات إنتاج أجهزة التنفس الصناعي تعمل بشكل جيد، و"ستصل إلينا 5500 في 4 مايو، وفي منتصف مايو 12 ألف جهاز، و20 ألف في أول يونيو، أي أنه في خلال أسابيع ستتوفر لدينا 110 آلاف جهاز تنفسي..



نأمل ألا نحتاج إليها، لكن هذا الإنتاج سيجعلنا في المستقبل نستطيع مساعدة دول أخرى".

وأكد ترامب أن "الأسبوع القادم سيكون مؤلما، حتى لو مات شخص واحد، نحن نحارب وحشا واستراتيجيتنا ناجحة وكل أميركي عليه دور يلعبه، ونحن فخورون بشعبنا الذي يحارب الفيروس ويتبع الإجراءات".

وتمنى ترامب مجددا الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يقبع في العناية المركزة في مستشفى سانت توماس في المملكة المتحدة بعد تدهور حالته واستمرار أعراض إصابته بكوفيد-19.

وقال ترامب "نصلي من أجل بوريس جونسون وهو صديق حميم لنا وكان جيدا معنا عندما واجهنا صعوبات، نصلي وندعو له بالشفاء".

وأضاف أن بريطانيا طلبت منه 200 جهاز تنفس صناعي "ننظر في ذلك وسنرى ماذا يمكننا أن نفعل لهم".

وحول التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، قال ترامب "نسرع في عمليات الإغاثة الاقتصادية، تحدثت مع قادة البنوك والتمويل بشأن مساعدة العمال وأصحاب الشركات الصغيرة".

وأضاف "ربع مليون شركة صغيرة سنوفر لها المال وسوف يدفعون للموظفين وسيكون هناك قفزة في المجال الاقتصادي".

وأعلن ترامب مطالبته "الكونغرس الأميركي بتوفير 250 مليار دولار للحفاظ على أجور العمال في الشركات وعدم فصلهم".

وعزا ترامب مجددا ارتفاع عدد الوفيات والإصابات إلى التوسع الكبير في الاختبارات وقال "أجرينا حتى الآن مليون و870 ألف فحص، وهو مستوى لم يره أحد".

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا، الثلاثاء، خاصة في عدد الوفيات الذي وصل إلى 1845 وفاة جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 12716 كما تم تسجيل 27 ألف إصابة جديدة ما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 394 ألف إصابة.

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