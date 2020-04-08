600 مليار للأسر المستحقة.. وتمديد الحظر حتى 18 نيسان

2020/04/08 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمديد حالة حظر التجوال في البلاد حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بينما خصصت اللجنة مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين، يشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو مليوني رب اسرة، من الكسبة والعاملين بالأجور اليومية ومن ليس لديهم رواتب او تقاعد من الدولة والمشمولين، برواتب الرعاية الاجتماعية، كما وجه مجلس الوزراء، بتأجيل استيفاء اقساط القطاع الخاص للمصارف واجور الاراضي والخدمات والحصة التموينية للاشهر الثلاثة المقبلة.

يأتي ذلك، في وقت أشادت فيه بعثة الأمم المتحدة في العراق» يونامي» بالإجراءات التي اتخذتها الدولة العراقية وخصوصاً جهود الملاكات الصحية والطبية في سبيل منع انتشار فيروس» كورونا» والحد من تفشيه في البلاد، في وقت أكدت خلية الأزمة الحكومية لـ» الصباح» استمرارها بإجراءاتها الوقائية، مبينة أن هناك تطورا نوعيا يتمثل باجراءات المسح الوبائي الفعال، والذي أثمر تحرك الفرق الطبية الميدانية، بدلاً من انتظار وصول الحالات المشتبه بها.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته» الصباح» ان» اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ناقشت خلال اجتماعها الثالث أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الوضع الصحي وجهود مكافحة جائحة» كورونا» ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة، وتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات».

كما بحثت اللجنة، وفقا للبيان،» اعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، الذين يواجهون ظروفا صعبة وايجاد اماكن مناسبة لاستقبالهم» ووجه رئيس الوزراء» بإجراء مراجعة لتسريع تلبية المطالب ووضع افضل الحلول والبت فيها في اجتماع خاص يعقد اليوم برئاسته».

كما اشاد رئيس الوزراء، بجهود وزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني ذات الصلة وبمبادرات التكافل الاجتماعي وتبرعات رجال الأعمال وبالدور المسؤول لوسائل الإعلام العراقية، في حين قرر” وضع مرتبه الشهري تحت تصرف صندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري” داعيا” المسؤولين والميسورين للتبرع ولدعم الجهد الوطني والصحي والاجتماعي” .

وقررت اللجنة العليا، بحسب البيان، تخصيص مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين، يشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو مليوني رب اسرة، وتلقي المعلومات من المستحقين عبر تطبيق الهواتف الشخصية وبطريقة ميسّرة.

كما تقرر خلال الاجتماع تمديد حظر التجوال الى يوم السبت 18-4-2020 ومتابعة المعطيات الصحية الجديدة خلال هذا الاسبوع.

ولفت البيان، الى ان” اللجنة استعرضت قرارات مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدت أمس والمتعلقة بتأجيل استيفاء اقساط القطاع الخاص للمصارف واجور الاراضي والخدمات والحصة التموينية للاشهر الثلاثة المقبلة.

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