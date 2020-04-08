خبير: «إلغاء التكليف» لا يتمُّ إلا بسياقات دستوريَّة وقانونيَّة

2020/04/08 | 02:12 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

نفى النائب كاطع الركابي، في تصريح لـ»الصباح» تقديم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذاراً عن تشكيل الحكومة، مؤكداً أنه لا يزال يواصل مشاوراته مع جميع الأطراف، في حين يرى الخبير القانوني علي التميمي إمكانية الطعن أمام محكمة البداءة في صحة المرسوم الذي صدر بتكليف الزرفي على أساس وجود عضو ناقص في المحكمة الاتحادية التي أجازت لرئيس الجمهورية التكليف من دون الرجوع للكتلة الأكبر بموجب القرار ٢٩ لسنة ٢٠٢٠

اتحادي.

وكانت مصادر صحفية أكدت أنَّ رئيس الجمهورية برهم صالح تسلم كتاب تكليف مصطفى الكاظمي من قبل كتل سياسيَّة، وهو الأمر الذي لم تؤكده أيٌ من الأطراف «الشيعية» المعنية بتسمية رئيسٍ للوزراء.

وشدد الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لـ»الصباح»، على وجوب التفريق بين إلغاء حالة إخفاق الزرفي وبين حالة إلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتكليفه، والصادر من رئيس الجمهورية.

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