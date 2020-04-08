تشديد الحظر في المناطق المكتظة

2020/04/08 | 02:12 - المصدر: الصباح

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بغداد/ هدى العزاوي شذى الجنابي

شددت قيادة عمليات بغداد إجراءاتها في فرض حظر التجوال، لا سيما في المناطق التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا، في وقت أعلنت دائرة صحة الكرخ ارتفاع عدد الإصابات في مدينة الحرية والمناطق المحيطة بها.



وأعلنت وزارة الصحة استمرار عمليات المسح الوبائي وشمول جميع المناطق بهذا الإجراء من أجل الكشف المبكر عن حالات الإصابة والحد من انتشار الفيروس.

وكشف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة

الحرية.

وأوضح الحجامي لـ»الصباح» أنَّ «المدينة سجلت 13 إصابة، منها 7 إصابات لأسرة تتكون من الجد والجدة وامرأتين وثلاثة من أحفادهم».

كما شملت الإصابات، بحسب المتحدث، امرأة وثلاثة من الملامسين لها من سكنة المنطقة القريبة من المحال التجارية التي تشهد زحاماً كبيراً بالمتبضعين، مؤكداً أنَّ عدم الالتزام بحظر التجوال في تلك المنطقة انعكس على زيادة حالات الإصابة

الموجبة.

وأضاف الحجامي أنَّ «دائرة الصحة أجرت عمليات المسح الوبائي من دار الى دار ضمن الرقعة الجغرافيَّة للمنطقة والتعامل بشكل كبير مع مسار الوباء».

من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، «ظهور إصابات في مدينة الحرية والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن أجزاء من منطقة الزعفرانية ومدينة الصدر».

وقال في تصريح لـ»الصباح»: إنَّ «إجراءات عزل المناطق تأتي ضمن عمليَّة فرض حظر التجوال».

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