2020/04/08 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر فجأة، تفجرتْ براكين العشق للأوطان عند كثيرين من معارفي في بلدان العالم، سمعتُ عزَف عواطفهم الشجية على أوتار الحنين، ونغمات سيمفونيات الذكريات، وقصائد الحُب الشفيف للأوطان، مما حرَّك في داخلي بعض محفوظاتي من أدب الحنين إلى الأوطان، فقد حفظنا في الصغر قول الشاعر العباسي، ابن الرومي:ولي وطنٌ آليتُ ألا أبيعًه...وألا أرى غيري له الدهرَ مالِكاوحفظنا بيتا مشهورا، كان هذا البيتُ الشعريُ أكثرَ ش......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#توفيق_أبو_شومر - توفيق أبو شومر - من أدب عشق الأوطان.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#توفيق_أبو_شومر - توفيق أبو شومر - من أدب عشق الأوطان.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).