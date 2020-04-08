سعيد_الكحل - سعيد الكحل - أبعدوا العثماني عن تدبير أزمة كورونا .

2020/04/08 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل يزداد المواطنون اقتناعا بأن تدبير الأزمة الناتجة عن انتشار جائحة كورونا يحتاج رجال دولة حقيقيين وسياسيين يحملون الشعب والوطن في قلوبهم ويُفدونهما بأرواحهم .فأزمة كورونا تمس هياكل الاقتصاد والإنتاج والصحة والتعليم ، وقبل كل هذا تهدد حياة المواطنين .فالمغرب ، كبقية دول العالم ، لم يكن مستعدا لمواجهة الجائحة ولا خطرت على بال الحكومة .لهذا ساد الارتباك والتردد في اختيار أنجع السبل للمواجهة .قد يت......

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