#سعيد_الكحل - سعيد الكحل - أبعدوا العثماني عن تدبير أزمة كورونا .


#سعيد_الكحل - سعيد الكحل - أبعدوا العثماني عن تدبير أزمة كورونا .
2020/04/08 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل يزداد المواطنون اقتناعا بأن تدبير الأزمة الناتجة عن انتشار جائحة كورونا يحتاج رجال دولة حقيقيين وسياسيين يحملون الشعب والوطن في قلوبهم ويُفدونهما بأرواحهم .

فأزمة كورونا تمس هياكل الاقتصاد والإنتاج والصحة والتعليم ، وقبل كل هذا تهدد حياة المواطنين .

فالمغرب ، كبقية دول العالم ، لم يكن مستعدا لمواجهة الجائحة ولا خطرت على بال الحكومة .

لهذا ساد الارتباك والتردد في اختيار أنجع السبل للمواجهة .

قد يت......

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