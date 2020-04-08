العراق..تحالف القوى يدعم المرشح الذي يحظى بتوافق شيعي اكبر

2020/04/08 | 02:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة تحالف القوى العراقية، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن تشكيل الحكومة....

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