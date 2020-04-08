ترامب: هناك بصيص أمل في مكافحة كورونا رغم مرورنا بأسبوع موجع جدا

2020/04/08 | 02:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك بصيص أمل في مكافحة جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة على الرغم من أن البلاد تمر حاليا بأسبوع موجع جدا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء: "إننا نرى بصيص أمل على الرغم من أننا نمر بأسبوع موجع جدا جدا".

وأوضح ترامب أن الاحتياط الأمريكي الوطني يضم حاليا 8675 جهاز تنفس اصطناعي، مشيرا إلى أنه سيتم توريد نحو 110 آلف جهاز آخر خلال الأسابيع المقبلة، وأضاف: "نحن الآن جاهزون للتحرك".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بـنحو 394 ألف حالة، والثالثة من حيث عدد الوفيات جراء المرض بـ12716 حالة.

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