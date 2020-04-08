هذا الطفل أصبح ممثلا سوريا شهيرا

2020/04/08 | 02:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة من طفولة الفنان السوري ميلاد يوسف.وظهر فيها برفقة والدته وتبين أنها تعود إلى ما قبل 42 عاماً.وعلق عليها الكثير من المتابعين حيث ركزوا على التغيير الذي طرأ على شكله بين الماضي والحاضر ورأى بعضهم أنه كبير فيما أشار آخرون إلى […]

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