كورونا ينذر بحرمان ريال مدريد من البرنابيو

2020/04/08 | 02:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد بات مهددًا بالحرمان من ملعبه سانتياجو برنابيو خلال الموسم الحالي.

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