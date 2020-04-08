المناضل-ة - المناضل-ة - الواجبات المدرسية بصرف النظر عن «مؤيدين» و«معارضين» بقلم أوليفييه موتينت - 26 آذار/مارس 2020، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة إ

2020/04/08 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة ن التعليق الحالي للدروس التعليمية، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وضع مسألة واجبات التلاميذ المنزلية في صلب الاهتمام.إذا قدم البعض هذه "الواجبات" كأدوات أساسية لضمان شكل من أشكال الاستمرارية البيداغوجية، فمن الواضح أن آخرين، بدوا أكثر تحفظًا إزاء العمل المدرسي بالمنزل، بحجة إسهامه في خلق أوجه انعدام المساواة التعليمية الخاصة بنظامنا التعليمي.في هكذا سياق الأزمة الصحية، لا شك أن كل ف......

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