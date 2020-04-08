2020/04/08 | 02:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتجاوز الـ ٤٠٠ حالة شفاء من فيروس كورونا، ويتصدر الدول العربية بحالات الشفاء.

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