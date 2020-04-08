أعلى معدل إصابات يومي في العراق..

2020/04/08 | 02:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجلت وزارة الصحة أعلى معدل إصابات منذ ظهور مرض "كوفيد - 19"، في العراق، فيما كشفت عن حصيلة العينات التي جرى فحصها.

سجل العراق أعلى معدل من الإصابات اليومية بفيروس "كورونا"

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء 7 نيسان/أبريل، إن "المختبرات المختصة أجرت 26 ألف و331 فحصًا في كافة أنحاء البلاد، ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان".

وأكدت الوزارة، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 91 إصابة في العراق"، في أعلى معدل يومي تسجله البلاد.

وتوزعت الإصابات كما يلي:

بغداد/الرصافة: 13

بغداد/الكرخ: 1

مدينة الطب: 7

النجف: 44

السليمانية: 3

أربيل: 5

دهوك: 3

ديالى: 1

واسط: 1

ذي قار: 5

البصرة: 6

المثنى: 2

كما أعلنت الوزارة، تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة الطب، وتسجيل 29 حالة شفاء، موضحة أن "مجموع الإصابات بلغ 1122 حالة مؤكدة، فيما بلغ مجموع الوفيات 65، ومجموع حالات الشفاء 373".

وسجلت النجف، معقل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، ثاني أعلى معدل إصابات على مستوى البلاد، بـ232 حالة مؤكدة خلف العاصمة بغداد، وبمعدل وفيات بلغ أكثر من 3%.

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